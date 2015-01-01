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राष्ट्रव्यापी हड़ताल:26 को हड़ताल पर रहेंगी आशा - उषा कार्यकर्ता

बैतूल37 मिनट पहले
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आशा, उषा सहयोगिनी एकता यूनियन मप्र एवं सीटू द्वारा 26 नवंबर को विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। जिलाध्यक्ष नंदिनी चौरासे, जिला महासचिव लक्ष्मी सोलंकी ने बताया केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर देशभर के मजदूर कर्मचारी 26 नवम्बर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल में आशा एवं सहयोगी भी शामिल रहेंगी।

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