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प्लानिंग की जरूरत:दीवाली के पहले बाजार में बढ़ी भीड़, प्रशासन ने नहीं बनाई पार्किंग व्यवस्था

बैतूल3 घंटे पहले
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  • कोठी बाजार बस स्टैंड के सामने और कोतवाली के सामने पार्किंग स्थल पर अतिक्रमण

दीपावली का त्योहार के चलते इन दिनाें बाजार में भीड़ बढ़ गई है। बाजार में राेज जाम की स्थिति बन रही है। काेराेना संक्रमण के दाैर में अनलाॅक में यह पहली दीपावली है इसके बावजूद बाजार में पार्किंग के इंतजाम नहीं हैं। नपा के द्वारा बनाई गई पुरानी पार्किंग पर अतिक्रमण है। वहीं नए पार्किंग स्थल जमीन उपलब्ध होने के बावजूद डेवलप नहीं किए जा रहे हैं। बाजार में सोशल डिस्टेंस टूटने के पहले नपा और यातायात विभाग को मिलकर पार्किंग स्थलों को दुरुस्त करना हाेगा। स्थाई नहीं तो अस्थाई पार्किंग ही बनाई जा सकती है जिससे कि वाहन चालकों को सुविधा हो और सोशल डिस्टेंस टूटने से बच सके। पार्किंग नहीं होने के कारण वाहन चालक ना चाहते हुए भी एक-दूसरे के संपर्क में बाइक खड़ी करने के दौरान आते हैं। इससे बचने के लिए पार्किंग व्यवस्था सुधारना जरूरी है। वहीं सीमेंट रोड कोठीबाजार में वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाना जरूरी है। नपा सीएमओ अक्षत बुंदेला ने बताया कि नपा ने जो पार्किंग पूर्व में बनाई थी, उनका निरीक्षण किया जाएगा। इनमें व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा, जरूरी होने पर अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। नए पार्किंग स्थल डेवलप करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

कोतवाली के सामने की आदर्श पार्किंग पर बैंड पार्टी वाहनों का कब्जा
कोतवाली कोठी बाजार के सामने नपा ने 2015 में आदर्श पार्किंग बनाई थी। इस जगह पर बोर्ड भी लगाए गए। लेकिन अब इस जमीन पर अब बैंड पार्टी वाहनों का कब्जा है। साप्ताहिक सब्जी बाजार की इस सबसे महत्वपूर्ण पार्किंग में जगह नहीं हाेने के कारण वाहन चालक यहां-वहां वाहन खड़े करते हैं। आदर्श पार्किंग से वाहनों को हटाने के नपा ने कोई प्रयास नहीं किए।

पार्किंग पर लगे ठेले, हटने से बनेगी व्यवस्था
8 साल पहले 2012 में कोठी बाजार बस स्टैंड के सामने नपा ने 10 लाख की लागत से पार्किंग बनाकर रेलिंग लगाई गई थी। लेकिन समय के साथ रेलिंग पूरी तरह गायब हो गईं। अब यहां पर फल व्यापारी, ब्रेड विक्रेताओं और अन्य ठेले वालों ने कब्जा कर लिया है। नगरपालिका को यहां से अतिक्रमण हटाकर दोबारा व्यवस्था बनाना
जरूरी है।

गंज में भी अधर में पौने दो एकड़ की अंडरग्राउंड पार्किंग
गंज में मंडी कॉम्पलेक्स के बेसमेंट में पौने दो एकड़ क्षेत्रफल पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की प्लानिंंग है। लेकिन बार-बार नक्शे में संशोधन के कारण यह पार्किंग नहीं बन पा रही है। अब केवल एक गहरा गड्ढा खोदकर रखा है। यदि समय पर यह पार्किंग बन जाती तो गंज में पार्किंग की यह समस्या दूर हो जाती। अब गंंज में भी वाहन खड़े करने
जगह नहीं है।

प्रवेश पर राेक की हमारी कोई प्लानिंग नहीं है
^कोठीबाजार और गंज क्षेत्र में दीपावली के पहले ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। दोनों जगह का निरीक्षण करके देखा जाएगा कि कहां पार्किग की व्यवस्था बनाई जा सकती है। वैसे वाहनों का प्रवेश रोकने जैसी कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन वाहनों को व्यवस्थित खड़ा करवाने की प्लानिंग जरुर करवाई जाएगी।
- अनुराग प्रकाश, यातायात प्रभारी

यहां बने अस्थाई पार्किंग

नपा कार्यालय के सामने की जमीन पर पार्क कराए जा सकते हैं वाहन
जेल से सटी नपा कार्यालय के सामने की जमीन पर गंदगी राेकने नपा ने पेवर ब्लॉक लगवाए थे। यहां अस्थाई पार्किंग का बहुत अच्छा इंतजाम किया जा सकता है। इसी तरह नपा अपने कार्यालय की खाली जमीन का इस्तेमाल भी पार्किंग के लिए अस्थाई तौर पर कर सकती है। इसके लिए बाउंड्रीवाल के कोने में गेट देकर वाहनों को एंट्री दी जा सकती है।

पार्किंग के लिए नपा भूल अपनी ही जमीन
नपा पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए अपनी ही जमीनों का इस्तेमाल करना भूल गई है। फरवरी 2020 में नपा ने राय साहब के बगीचे की जमीन पर गुजरी शिफ्ट करवाई थी। यह जमीन बाजार वापस सड़कों पर लगने के कारण खाली पड़ी है लेकिन नपा इस जमीन पर कम से कम अस्थाई पार्किंग इंतजाम कर सकती है, लेकिन इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए गए।

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