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गहरे पानी में जाने से मौत:मामा की अंत्येष्टि में गया भांजा ताप्ती नदी में डूबा

बैतूल3 घंटे पहले
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  • परिजनाें ने देर रात काे शव नदी से बाहर निकाला

कोलगांव में बुधवार शाम को मामा की अंत्येष्टि में शामिल होने गए भांजा की ताप्ती नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से मौत हो गई। देर रात तक परिजनों की मदद से नदी से शव निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर गुरुवार को पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। लोहारिया निवासी अनिल पिता गोमा खंडागरे (40) मामा पुनिया मनोरे की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए कोलगांव के ताप्ती घाट गया था। यहां पर अनिल ताप्ती नदी में नहाने के लिए गया। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया। अंत्येष्टि में आए परिजनों व परिचितों ने उसे नदी से निकालकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मौत हो गई। बैतूलबाजार के एसआई बीएल उइके ने बताया शव का पीएम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।

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