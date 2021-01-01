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तीन कत्ल:एक में कारण जमीन विवाद, दो मामलों में कारण और आरोपी दोनों अज्ञात

बैतूल3 घंटे पहले
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24 घंटे के भीतर जिले में 3 हत्या हो गईं। मुलताई, चिचोली और आमला थाना क्षेत्र में ये वारदातें हुई हैं। दो महिलाएं और एक युवक का कत्ल हुआ है। एक मामले में हत्या का कारण जमीन विवाद सामने आया है। इसमें आरोपी भी ज्ञात हैं लेकिन दो ब्लाइंड मर्डर हैं। इनमें फिलहाल ना हत्या का कारण पता लगा है ना ही आरोपियों का। पुलिस इन मामलों में जांच कर रही है वहीं एक मामले में जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है।

गाडरा : झोपड़ी में मिली 70 साल की महिला की लाश, गर्दन में गहरा घाव

मुलताई/प्रभातपट्‌ट| गाडरा गांव के एक खेत में पहाड़ी पर बनी झोपड़ी में बुजुर्ग महिला का शव मिला। गर्दन पर धारदार हथियार का घाव है। महिला की पहचान गाडरा निवासी रूनिया बाई तड़ामे पति सुरेलाल (70) के रूप में हुई है। वह गांव से दो किमी दूर पहाड़ी के खेत में बनी झाेपड़ी में रहती थी। दो बेटे सुनील और संतूलाल गांव में रहते हैं। सोमवार को रूनिया का पति सुरेलाल रिश्तेदारी में गया था। रूनिया घर पर अकेली थी। मंगलवार सुबह बेटा सुनील खेत पहुंचा तो मां झाेपड़ी में खटिया पर मृत मिली। सुनील ने भाई संतूलाल सहित ग्रामीणों को जानकारी दी। देर शाम में परिजनों ने पुलिस को मौत की सूचना दी। बुधवार सुबह एसपी सिमालाप्रसाद, एसडीओपी नम्रता सोधिया, थाना प्रभारी सुरेश सोलंकी ने माैका मुआयना करने के बाद बुजुर्ग महिला के परिजनों से चर्चा की। एसडीओपी सोधिया ने बताया मृतिका के गले पर चोट के निशान हैं। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का नजर आ रहा है। शव का पोस्टमार्टम कराया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का खुलासा होगा। परिजनों ने शव को मंगलवार को सुबह ही देख लिया था। इसके बाद भी शाम को इसकी सूचना पुलिस को दी। बेटे सुनील ने बताया वह सोमवार शाम को 6 बजे खेत में दूध लाने गया था। उस दौरान मां भोजन बना रही थी। इसके बाद मंगलवार को सुबह खेत पहुंचा तो मां खटिया पर मृत पड़ी मिली। इस स्थिति में पुलिस को सूचना नहीं दी। एसडीओपी ने बताया मामले को लेकर प्रत्येक बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

भिलावाड़ी : 2 एकड़ जमीन के विवाद में 3 भतीजों ने कर दी चाची की हत्या

आमला| भिलावाड़ी गांव में जमीन विवाद के चलते भतीजों ने चाची की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। बीच बचाव करने में मृतिका का पुत्र भी घायल हो गया। मंगलवार रात 9.30 बजे सेवंतीबाई पति सुम्मा सरियाम निवासी भिलावाड़ी को 3 भतीजों ने कुल्हाड़ी, लात, घूसे से मार मारकर हत्या कर दी और बीचबचाव करने गए मृतिका के बेटे सुरेश पिता सुम्मा (27) के साथ भी बेरहमी से मारपीट की, जिससे घायल हो गया। आरोपियों के अनुसार उनकी मां रामकली बाई से चाची सेवंतीबाई ने उनकी दो एकड़ जमीन पिता के नाम सुधरवाने के नाम पर रजिस्ट्री करवा ली थी। इसी को लेकर दोनों परिवार में विवाद चल रहा था। बोड़खी चौकी प्रभारी विजयराव माहोरे ने बताया घटना के बाद तीनों आरोपी छोटेलाल पिता सुक्कल सरियाम, दुर्गेश पिता सुक्कल सरियाम और आकाश उइके तीनों निवासी भीलावाड़ी फरार हो गए। चौकी प्रभारी ने बताया मृतिका सेवंती बाई और भतीजों का दो एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। प्रकरण न्यायालय में चल रहा था। इसी विवाद में भतीजे छोटेलाल तथा दुर्गेश ने रिश्तेदार आकाश के साथ मिलकर सेवंती बाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, वहीं सुरेश को घायल कर दिया। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

चिरापाटला : कच्चे मकान में सो रहा था बेटा, सुबह मां पहुंची तो शव मिला

चिचोली| चिरापाटला गांव में 40 साल के युवक की मंगलवार रात को कच्चे मकान में सोते समय अज्ञात व्यक्ति ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। बुधवार सुबह जब पड़ोस के मकान में रहने वाली मां ने जाकर देखा तो शव खून से सना पड़ा था। मृतक के शव के पास ही कुल्हाड़ी पड़ी थी। बस स्टैंड के पास नेशनल हाइवे के किनारे रहने वाला राजेश खातरकर (40) मजदूरी करता था। बुधवार सुबह अपने घर में मृत मिला। उसके समीप के मकान में मां रहती थी। सुबह जब बेटा नहीं उठने पर वह मकान में गई तो खून से लथपथ उसकी लाश पड़ी थी। टीआई अजय सोनी ने बताया तीन पहलुओं से आरोपी की तलाश कर रहे हैं। टीआई ने बताया मृतक युवक शराब पीता था। इस कारण वह घरवालों से भी अक्सर लड़ाई करता था। वहीं मृतक की पत्नी की भी मौत हो चुकी है। उसके ससुराल पक्ष के लोगों से भी मृतक की नहीं बनती थी। इस आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। एसपी सिमाला प्रसाद, एसडीओपी महेंद्र मीणा तथा टीआई अजय सोनी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

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