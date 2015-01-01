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चुनाैती:उत्कृष्ट में दो शिफ्टों में लगेंगी क्लासें, एमएलबी स्कूल में 16 कमरों में बैठेंगी 484 छात्राएं

बैतूल4 घंटे पहले
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  • कोविड नियमों का पालन करना हाेगा कठिन, वाट्सअप पर बुलवाई पालकों की अनुमति, आधा घंटे तक स्कूल में बच्चों की होगी स्क्रीनिंग

दसवीं और बारहवीं की कक्षाएं शुक्रवार से नियमित लगेगी। कोविड नियमों का पालन करवाते हुए स्कूलों में छात्र-छात्राओं को पढ़ाई करवाना शिक्षकों के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि स्कूलों के प्राचार्यों ने एक दिन पहले ही नियमित कक्षाओं में सोशल डिस्टेंस के साथ कमरों की व्यवस्था बनाने की तैयारी कर ली है। स्कूलों में आधा घंटे स्क्रीनिंग करने का समय दिया गया है। स्क्रीनिंग के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं 20 मिनट का समय भोजन के लिए मिलेगा। उन्हें कक्षाओं में सोशल डिस्टेंस के साथ बैठकर भोजन करना पड़ेगा। स्कूलों में कमरों की क्षमता के अनुसार बच्चों को बैठाया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में कालखंड का समय अलग-अलग निर्धारित कर लिया है। जहां कमरों की संख्या अधिक है, वहां पर एक ही शिफ्ट और जहां कमरों की कमी है वहां पर दो शिफ्टों में कक्षाएं लगाई जाएंगी। पालकों की अनुमति वाट्सअप या साथ में लेकर आना होगा। डीईओ एलएल सुनारिया ने बताया कोविड नियमों का पालन करते हुए नियमित कक्षाएं लगाने के निर्देश जारी किए हैं। प्राचार्यों की ऑनलाइन मीटिंग लेकर व्यवस्था करने के लिए कहा है। प्राचार्यों को बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं करने के लिए कहा है। पालकों की लिखित अनुमति जरूरी है।

छात्रावास के बच्चों को नजदीक के स्कूल में सुविधा
जिले के छात्रावास और आश्रमों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं यदि नियमित कक्षाओं में बैठना चाहते हैं ताे वे नजदीक के स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। गुरुवार को शाम जिला शिक्षा अधिकारी एलएल सुनारिया ने हायर सेकंडरी स्कूल के प्राचार्यों की ऑनलाइन मीटिंग लेकर कोविड नियमों का पालन करवाते हुए स्कूलों में व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए हैं।

कन्या शाला गंज- काॅमर्स के शिक्षक की कमी
गंज क्षेत्र की कन्या शाला गंज में 10वीं में 184 तथा 12वीं में 312 छात्राएं पढ़ती हैं। इस स्कूल में पर्याप्त कमरे हैं, यदि कमरों में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो सका तो हाल में पढ़ाई करवाने की व्यवस्था की जाएगी। प्राचार्य इंदू बचले ने बताया नियमित कक्षाएं लगाने के लिए एक दिन पहले शौचालय, स्कूल तथा परिसर की सफाई करवा ली है। उन्होंने बताया काॅमर्स का नियमित टीचर नहीं है।

उत्कृष्ट स्कूल दो भागों में बांटा एक सेक्शन

शहर के उत्कृष्ट स्कूल में 10वीं में 225 तथा 12वीं में 206 विद्यार्थी हैं। सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए सुबह 9.30 से 12.30 बजे तक 10वीं तथा दोपहर में 1 से 5 बजे तक 12वीं की कक्षाएं लगाई जाएंगी। सोशल डिस्टेंस के लिए 1 सेक्शन को दो भागों में बांटा है। प्राचार्य राकेश दीक्षित ने बताया छात्र-छात्राओं को पालकों की अनुमति साथ में लेकर आने के लिए कहा है। इसके लिए वाट्सअप और फोन करके मैसेज दे दिया है। स्कूल सैनिटाइज होने के बाद भी कक्षाएं लगाई जाएंगी।

4 कमरों में 10वीं, 8 में लगेगी 12वीं की कक्षाएंञ

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