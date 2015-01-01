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नगर पालिका में शिकायत:नपा कर्मी के पीटने से कुत्ते की माैत, थाने में की शिकायत

बैतूल44 मिनट पहले
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शुक्रवार को वार्ड 11 में एक कुत्ता लाेगाें काे काटने का प्रयास कर रहा था। उसकी ऐसी हरकतों से परेशान लोगों ने नगर पालिका में शिकायत की। इसके बाद नगर पालिका के कर्मचारी वार्ड क्रमांक 11 में पहुंचे और उन्होंने इस कुत्ते की बेरहमी से पिटाई कर दी। जिससे कुत्ते की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान पार्षद समेत करीब एक दर्जन से अधिक लोग मौजूद थे। इसकी जानकारी नगर के पशु प्रेमी दीपेश दुबे, समाजसेवी गणेश बिहारी को मिलने पर उन्हाेंने सारनी थाना प्रभारी को शिकायत कर नगर पालिका के कर्मचारी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की। नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक केके भावसार ने कहा मामले की जांच करा रहे हैं। टीआई महेंद्र सिंह ने कहा अभी उन्होंने शिकायत नहीं देखी है। ऐसा हुआ है तो जांच करवाएंगे।

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