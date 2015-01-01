पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धनतेरस बाजार:दुकानों में उमड़ी भीड़, सड़क पर बिगड़ी व्यवस्था, ट्रैफिक नहीं हो रहा कंट्रोल

बैतूल3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सड़क पर दोपहिया वाहनों के खड़े रहने से बिगड़ी व्यवस्था

गुरुवार को साप्ताहिक बाजार के दिन धनतेरस त्याेहार हाेने से दुकानों में जमकर भीड़ रही। कपड़ा, ज्वेलर्स, बर्तन सहित अन्य दुकानों में खरीदी करने वालों की भीड़ लगी रही। इसका असर ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पड़ा। नगर के मध्य से गुजरने वाले मार्ग पर ट्रैफिक पर कंट्रोल नहीं हो पाया। खरीदी करने वालों की भीड़ सुबह से ही बाजार में दिखाई देने लगी थी। साप्ताहिक बाजार का दिन होने से ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदी करने पहुंचे थे। साप्ताहिक बाजार के दिन धनतेरस होने के बाद भी मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन ने कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी। दोपहिया सहित अन्य वाहनों से खरीदी करने पहुंचे लोगों ने सड़क पर ही वाहन खड़े कर दिए थे। जिसके चलते जीप, कार सहित अन्य चार पहिया वाहनों के मुख्य मार्ग से गुजरने के दौरान यातायात बाधित होता रहा। सबसे अधिक समस्या मासोद रोड तिराहा, जय स्तंभ चौक और फव्वारा चौक पर हुई। उक्त स्थानों पर बार-बार ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी। इसके बाद भी सड़कों पर खड़े दोपहिया वाहनों को हटाने पर ध्यान नहीं दिया। ट्रैफिक जाम होने और सड़क किनारे वाहनों के खड़े रहने से राहगीरों को पैदल चलने के लिए जगह नहीं बची थी। अब दीपावली तक इसी प्रकार से बाजार में भीड़ रहने की उम्मीद है। टीआई सुरेश सोलंकी ने बताया दीपावली त्याेहार के चलते बाजार में भीड़ उमड़ने लगी है। इस दौरान मुख्य मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। भारी वाहनों को पुराने बायपास मार्ग से निकाला जा रहा है। दुकानों के बाहर सामान रखने से हुई दिक्कत: धनतेरस पर दुकानदारों ने दुकानों के सामने भी सामान रख दिया था। जिससे लोगों को सड़क किनारे से चलने के लिए भी जगह नहीं थी। फव्वारा चौक से गांधी चौक जाने वाला मार्ग संकरा है। मार्ग के दोनों ओर स्थित दुकानदारों ने सामग्री बाहर रख दी थी। जिससे मार्ग से दोपहिया वाहनों को भी निकलने के लिए जगह नहीं थी। जयस्तंभ चौक से फव्वारा चौक तक मुख्य मार्ग के किनारे भी पूजन सामग्री, प्रसाद सामग्री, फल सहित अन्य प्रकार की दुकानें लगी रहीं। इन दुकानों में खरीदी करने वालों को सड़क पर खड़े रहकर सामग्री खरीदना पड़ रहा था।

पार्किंग स्थल नहीं होने से हुई परेशानी
नगर में दोपहिया सहित अन्य वाहनों को खड़ा करने के लिए पुराने सरकारी अस्पताल की जमीन को पार्किंग स्थल बनाया जा रहा है। पुराने सरकारी अस्पताल की जमीन मुख्य मार्ग से ऊंचाई पर है। जिसे नगर पालिका समतल कर रही है। समतलीकरण का काम पूरा नहीं होने से अभी इस स्थान पर वाहनों को खड़ा नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा नगर में कहीं भी पार्किंग स्थल नहीं है। जिससे वाहनों को खड़ा करने में दिक्कत हुई।

मुख्य मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही रोकी
सुबह से ही बाजार में भीड़ और ट्रैफिक जाम होने की स्थिति में पुलिस ने नगर के मध्य से गुजरने वाले मुख्य मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई। मासोद रोड तिराहा और बैरियर नाके पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई थी। जिससे भारी वाहनों को पुराने बायपास मार्ग से निकाला। मुख्य मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही रुकने से लोगों ने राहत की सांस ली। इसके साथ दोपहर में भीड़ बढ़ने पर फव्वारा चौक, बस स्टैंड, पुराना बैरियर नाका पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें