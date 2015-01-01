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बाजार में बूम:पुष्य नक्षत्र में खरीदी के लिए ज्वेलरी, वाहन शोरूमों, बर्तन व कपड़ा दुकानों पर उमड़ी भीड़

बैतूल3 घंटे पहले
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  • शनिवार के कारण वाहन कम बिके, बुकिंग ज्यादा हुईं

दीपावली पर शनिवार काे पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त के आते ही शनिवार से रौनक बढ़ गई। ज्वेलरी शाॅप, बर्तन दुकानों और वाहन शोरूमों सहित कपड़ा दुकानाें पर लोगों ने जमकर खरीदारी की।
वहीं शनिवार हाेने के कारण कई लोगों ने खरीदारी नहीं की तो उन्होंने वाहनों की बुकिंग जरूर करवाई। वाहन शोरूमों पर नजर डालें तो जिले में 12 बड़े वाहन कंपनी के शोरूम पर पुष्य नक्षत्र आते ही तेजी आ गई है।
धनतेरस के लिए 300 वाहनों की हुई एडवांस बुकिंग : वाहन शोरूमों से शनिवार को वाहनों की बिक्री तो कम हुई लेकिन धनतेरस के लिए बुकिंग जमकर हुई। लगभग 300 वाहनों की बुकिंग आगामी समय के लिए हुई। हालांकि शनिवार को लगभग 120 वाहन भी बिके। इधर बर्तनों की दुकानों से प्रेशर कुकर, तांबे के बर्तन और पीतल के बर्तन भी खूब बिके। लोगों ने पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त पर पीतल और तांबे के बर्तन जमकर खरीदे।
आरती, घंटी और पूजन के बर्तन जैसे कलश समेत अन्य बर्तन खरीदे गए।अखिलेश सोनी ने बताया कि प्रेशर कुकर और मिक्सर के साथ ही लोगों ने पीतल और तांबे के बर्तन भी खरीदे।
आज भी होगी जमकर खरीदी: रविवार को साप्ताहिक बाजार होने के कारण बाजार में ग्राहकों की भीड़ जमकर रहेगी। ग्रामीण अंचल से भी लोग खरीददारी करने के लिए आएंगे। इसे देखते हुए व्यापारियों ने भी दुकानें सजा ली हैं। पुष्प नक्षत्र के साथ 25 नवंबर से शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। इसके चलते बाजार में बूम आने की उम्मीद है। वहीं सोमवार से दीपावली बाजार की खरीददारी भी शुरू हो जाएगी।

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