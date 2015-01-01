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व्यवस्था:पटाखा बाजार के लिए काटे प्लाॅट

बैतूल3 घंटे पहले
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  • पटाखा दुकानों के बीच 10 फीट की दूरी व 50 फीट चौड़ा रहेगा मार्ग

रेलवे स्टेशन चौक के पास स्थित मेला मैदान पर नगर पालिका ने पटाखा बाजार लगाने की तैयारी शुरू कर दी है।शनिवार को पटाखा दुकानों के लिए प्लाॅट काटे। इस दौरान पटाखा दुकान लगाने वाले व्यापारी भी मैदान पर पहुंच गए थे। हर साल पटाखा बाजार मेला मैदान पर ही लगता है।
मेला मैदान के पास रेलवे की जमीन पर रेलवे विभाग ने बाउंड्रीवाल बनाई है। जिससे खेड़ली बाजार मार्ग से मेला मैदान में पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। इस स्थिति में मेला मैदान पर हर साल जिस स्थान पर पटाखा दुकान लगती है उसका स्थान बदल दिया गया। शनिवार सुबह सीएमओ आरसी गव्हाड़े, उपयंत्री धीरेंद्र राठौर, पंकज धुर्वे और संतोष शिवहरे मेला स्थल पर पहुंचे। सीएमओ गव्हाड़े ने खड़े रहकर पटाखा बाजार लगाने के लिए मेला मैदान में जगह चिन्हित की। इसके बाद प्लाॅट काटने का काम शुरू हुआ। उपयंत्री धीरेंद्र राठौर और पंकज धुर्वे ने बताया रेलवे की बाउंड्री से 50 फीट दूर दुकानों के लिए प्लाॅट काटे जा रहे हैं। पटाखा दुकान के लिए तीन दर्जन प्लाॅट काटे हैं। पटाखा लाइसेंसधारी की संख्या अधिक होने पर प्लाॅटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। प्रत्येक दुकान 15 बाय 15 वर्गफीट की रहेगी। एक दुकान से दूसरे दुकान के बीच 10 फीट की दूरी रहेगी। पटाखा बाजार में 50 फीट चौड़ा मार्ग रहेगा। दुकानों के लिए प्लाॅट का आवंटन लॉटरी से किया जाएगा। व्यापारियों को पहले पटाखा लाइसेंस दिखाना होगा। इसके बाद ही लॉटरी से दुकान के लिए प्लाॅट दिए जाएंगे। लाइसेंसधारी व्यापारी को ही पटाखा दुकान के लिए प्लाॅट आवंटित किए जाएंगे। मेला मैदान पर पटाखा दुकान के लिए प्लाॅट काटने की जानकारी मिलते ही पटाखा दुकानदार भी पहुंच गए। पटाखा दुकानदारों ने नपा के अधिकारियों से चर्चा कर प्लाॅट आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है।
पटाखा व्यापारियों को नियमों का करना होगा पालन : पटाखा की दुकान लगाने वालों को नियमों का पालन करते हुए पटाखा बेचना होगा। दुकानों के लिए आवंटित किए जाने वाले प्लाॅट की साइज में परिवर्तन नहीं होगा। जिस व्यापारी को जो स्थान आवंटित होगा, उसे उसी स्थान पर दुकान लगाना होगा। किसी अन्य व्यक्ति को दुकान हस्तांतरित नहीं की जा सकती। दुकानें टीन शेड लगाकर बनानी हाेंगी।

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