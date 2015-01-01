पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मावठे की बारिश:सुबह 10.30 बजे तक छाया रहा घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर

बैतूल4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में मावठे की बारिश के बाद पाला पड़ने लगा है। गुरुवार सुबह बैतूल, भैंसदेही सहित अन्य क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे का असर सुबह 10.30 बजे तक रहा। इस दाैरान विजिबिलिटी 50 मीटर रही। इस बीच सड़कों पर वाहनों को दिन में भी लाइट जलाना पड़ा। भैंसदेही में बुधवार रात से गुरुवार सुबह 10.30 बजे तक घना कोहरा रहा। कोहरे से सबसे अधिक असर फसलों पर पड़ेगा। कोहरे से फसलों को बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिक द्वारा किसानों को सिंचाई करने तथा खेतों में आसपास धुआं करने की सलाह दी है। दो दिनों से तापमान में गिरावट आने लगी है। गुरुवार दिन का तापमान में 2.9 डिग्री गिर गया। बुधवार को दिन का तापमान 26.4 डिग्री था, जो खिसककर 23.5 पर आ गया है। वहीं रात के तापमान में एक डिग्री की गिरावट आई है। इससे रात का तापमान 14.7 डिग्री तक पहुंच गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें