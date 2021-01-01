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प्रतिवेदन प्रस्तुत:गायत्री परिवार के 26500 घरों में होगी देव स्थापना

बैतूल2 घंटे पहले
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गायत्री परिवार की जिला स्तरीय विचार गोष्ठी रविवार को बैतूल बाजार में हुई। इसमें विकासखंड प्रभारियों ने संचालित गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।‌ सचिव रविशंकर पारखे ने बताया कि हर-हर गंगे, घर-घर गंगे अभियान के तहत 26500 घरों में देवी स्थापना व गंगाजल पहुंचाया जाएगा। गोष्ठी में टीके चौधरी ने कहा कि शक्तिपीठ प्रज्ञा पीठ जन जागरण की केंद्र बनाए जाएंगे। निर्मला चौधरी ने कहा की प्रत्येक गांव में महिला मंडल का गठन किया जाएगा। अजय पवार ने कहा युवा मंडलों द्वारा गांव में रचनात्मक गतिविधियां चलाई जाएंगी।

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