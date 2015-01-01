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कोरोना संक्रमण:जिले में 7 पॉजिटिव मिले, रिकवरी रेट 92.24%

बैतूल3 घंटे पहले
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  • 2413 लोग हुए ठीक, एक्टिव केस 142

जिले से अब कोरोना संक्रमण की दर कम हाे गई है। गुरुवार काे केवल पॉजिटिव केस 7 मिले, वहीं 27 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि जिले में अब तक 2616 लोग संक्रमित हुए हैं। 2413 लोग ठीक हाे चुके हैं। रिकवरी रेट 92.24 प्रतिशत है। लाखापुर मुलताई के 30 साल के युवक, गायत्री नगर मुलताई की 58 साल की महिला, चिचोली की 47 साल की महिला, बस स्टैंड चिचोली के 54 साल के पुरुष, नसीराबाद चिचोली में 70 वर्षीय पुरुष, विकासनगर बैतूल की 23 साल की युवती तथा सुभाष वार्ड बैतूल के 36 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

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