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दीपावली उत्सव:15 दिनों तक मनाई जाएगी कोरकू समाज की दीवाली

बैतूल3 घंटे पहले
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  • अमावस्या से होगी शुरुआत, अलग-अलग तिथियों में गांवाें में रिश्तेदारों के घर जाकर मनाते हैं त्योहार

जिले में कोरकू समाज की दीवाली कार्तिक अमावस्या से शुरू होगी। जाे 15 दिनों तक चलेगी। कोरकू बाहुल्य क्षेत्र भैंसदेही, भीमपुर, चिचोली, आठनेर, घोड़ाडोंगरी और शाहपुर इलाकों में कोरकू आदिवासी समुदाय के लोग 2 पखवाड़े तक दीवाली उत्सव मनाते हैं। आदिवासी कोरकू उन्नतशील समाज संगठन के जिला अध्यक्ष चेतराम कासदे और उपाध्यक्ष पुना सिंह ने बताया कि दीवाली उत्सव के पूर्व घर आंगन में लिपाई और पुताई कर तैयारी शुरू हो गई है। समाज के बुजुर्ग लालजी सेलू ने बताया हमारे पूर्वज कार्तिक अमावस्या में पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से गायों, गोठानों, गाेधन की रक्षा के लिए एवं सुरक्षा के लिए गांव की पूजा पाठ करते हैं। आसपास क्षेत्र में अलग-अलग क्षेत्र में रिश्तेदार के यहां जाकर दीपावली उत्सव का आनंद लेते हैं। कोरकू समाज पशुधन की सुरक्षा के लिए पशु की पूजा करके कुछ लोग उसमें मन्नत के रूप में टोटके करके गाय, भैंस की पूजा करके खिचड़ी खिलाते हैं। समाज के मुंगीलाल कासदे ने बताया दीवाली के दूसरे दिन सुबह गाय और बैलों को सजाकर सामूहिक रूप से गलियों में दौड़ाते हैं।

ढोलक, बांसुरी के थाप पर नृत्य करते हुए पूरे गांव का भ्रमण करते हैं गायकी

दीवाली के दिन गायकी द्वारा लगभग 6 फीट का एक लठ बनाकर और उसमे विभिन्न पेड़- पौधे की फूल पत्ती बांधकर टोटके कर सजा कर पूजा कर उसके साथ में घुमाया जाता है। उसे छावड़ा कहते हैं। गायकी रात में गांव के प्रत्येक घर में जाकर गायों की चरणों में जाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रात में विभिन्न गांव के गाय चराने वाले गायकी इकट्ठा होकर ढोलक बांसुरी के थाप पर नृत्य के साथ पूरे गांव का भ्रमण करते हैं, साथ में महिलाएं लोक गीत गाकर प्रत्येक घर की दीवाल पर चौक लिखती है, जिसे गोधनी कहते हैं । सभी लोग घर से नृत्य दल गायकी का इंतजार करते हैं। परिवार के मुखिया नृत्य करने वाले गायकियों एवं लोक गीत गाने वाली महिलाओं की आरती उतारकर भेंट देते हैं।

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