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बिजली कंपनी:मीटरों में छेद कर चुरा रहे थे बिजली, कंपनी की जांच टीम ने 12 को पकड़ा

बैतूलएक घंटा पहले
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बिजली कंपनी की जांच टीम ने शुक्रवार को जब मांझीनगर में लोगों के घरों में लगे मीटरों की जांच की तो बड़ी संख्या में बिजली चोरी के मामले सामने आए। लोग बिजली मीटर के बोर्ड में छेद करके बेहद चालाकी से, मीटर रीडिंग दर्ज हुए बिना बिजली उपयाेग कर रहे थे। 12 घरों में इस तरह बिजली चोरी पाई। सभी पर विद्युत अधिनियिम की धारा 135 के तहत बिजली चोरी के केस बनाए। सभी पर घर की बिजली खपत और मौजूद उपकरणों के हिसाब से बिजली बिल की रिकवरी निकाली जा रही है। लगभग एक लाख रुपए की पेनाल्टी सभी पर निकल सकती है।

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