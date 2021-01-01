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बिजली कंपनी:मेंटेनेंस के चलते 3 घंटे बंद रही बिजली सप्लाई

बैतूल2 घंटे पहले
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बिजली कंपनी ने रविवार सुबह शहर के एक हिस्से में फीडर मेंटेनेंस के लिए तीन घंटे बिजली सप्लाई बंद रखी। रविवार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिविल लाइन्स, कालापाठा, मुर्गी चौक समेत इससे सटे क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई बंद रहने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर 12 बजे तक लोग बिजली आने की राह देखते रहे। बिजली सप्लाई शुरू होने पर ही रुके हुए काम हो पाए।

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