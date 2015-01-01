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नगरपालिका:ईपीसीएल कंपनी ने नपा से जीएसटी के 76 लाख मांगे

बैतूल4 घंटे पहले
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  • जीएसटी राशि रिफंड करने शासन से आए थे आदेश

अमृत प्रोजेक्ट पर काम कर रही गुजरात की ईपीसीएल कंपनी ने नगरपालिका से जीएसटी की काटी गई लगभग 76 लाख रुपए रिफंड करने की मांग करते हुए सीएमओ को पत्र लिखा है। दरअसल अक्टूबर में मप्र शासन की ओर से अमृत प्रोजेक्टों पर काम कर रहे सभी ठेकेदारों की जीएसटी की राशि रिफंड करने के आदेश दिए थे। लेकिन कंपनी को अब तक यह राशि वापस नहीं मिली है। इस कारण नपा को जीएसटी की काटी राशि वापस करने के लिए पत्र लिखा है। इससे नगरपालिका काे पसीना छूटे लगा है। यदि यह राशि वापस की ताे नपा के अन्य काम बाधित हाे जाएंगे। ज्ञात हो कि नपा में ठेकेदार के जो भी बिल बनते हैं उनमें जीएसटी की राशि भी कटती है। इस काटी गई राशि काे ही वापस करने के आदेश आए हैं और कंपनी वापस मांग रही है। ईपीसीएल कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर चेतन पटेल ने बताया कि अक्टूबर में सभी अमृत ठेकेदारों की जीएसटी की काटी गई राशि वापस करने के आदेश आए थे। यह राशि हर बिल पर कटती है। हमने यह राशि वापस मांगी है।

राशि शासन की और से ही दी जाएगी : सब इंजीनियर
सब इंजीनियर नपा नगेन्द्र वागद्रे ने बताया कि शासन की ओर से राहत जरूर दी गई है। लेकिन राशि शासन की ओर से ही दी जाएगी। ज्ञात हो कि 31 कराेड़ रुपए के अमृत प्रोजेक्ट गुजरात की ईपीसीएल कंपनी कर रही है। ताप्ती बैराज में इंटक वेल बनाने से बैतूल तक 22 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने के साथ ही 335 हार्सपावर की शक्तिशाली मोटरें भी लगाई हैं। इस हिसाब से काटे गए जीएसटी की राशि लगभग 76 लाख रुपए के आसपास बन रही है।

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