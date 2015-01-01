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विजय दिवस:पूर्व सैनिक संघ ने मनाया विजय दिवस, शहीदों के परिजनों का किया सम्मान

बैतूल4 घंटे पहले
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  • कारगिल चौक से किराड़ मंगल भवन सदर तक निकाली रैली

पूर्व सैनिक संघ ने विजय दिवस धूमधाम से मनाया। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवानों को कारगिल चौक एवं शहीद दीपक स्मारक पर सैनिक संघ ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कारगिल चौक से रैली निकाली गई। रैली का जगह-जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। रैली गेंदा चौक होते हुए किराड़ मंगल भवन सदर पहुंची। पूर्व सैनिक संघ द्वारा यहां कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन वीके गुप्ता, श्रीमती वीके गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ एमएल त्यागी, राजीव खंडेलवाल, विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे उपस्थित थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शहीद जवानों को याद करते हुए उनके परिजनों को शाल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया।

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