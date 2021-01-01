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शुद्धता आपके हाथ:10 रुपए में मोबाइल लैब से होगी फूड सैंपल की जांच, मिनटों में रिपोर्ट मिलेगी

बैतूल2 घंटे पहले
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  • गड़बड़ी मिली तो भोपाल भेजेंगे सैंपल, अमानक होने पर कार्रवाई

आम लोग अब केवल 10 रुपए का शुल्क चुकाकर मोबाइल लैब में चंद घंटों में खाद्य सामग्री की शुद्धता की जांच करवा सकेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब खाने-पीने की सामग्री में मिलावट पकड़ने के लिए मोबाइल वैन हर महीने बैतूल जिले में आएगी। आम लोग अब तक खाने-पीने के सामान के सैंपल रसीद कटवाकर दे चुके हैं, इनमें से धनिया और मिर्च के दो सैंपल जांच के बाद अमानक भी पकड़े जा चुके हैं। हालांकि मोबाइल लैब की रिपोर्ट प्रारंभिक है। इसके बाद विधिवत चार टुकड़ों में सैंपल भोपाल की लैब भेजे जाएंगे, वहीं की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। रविवार शाम काे मोबाइल लैब वैन मुलताई से हरदा के लिए रवाना हाे गई। मोबाइल लैब में भोपाल से नियुक्त केमिस्ट सुनील विश्वकर्मा लगातार जांच कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का अमला दूसरे वाहनों से चलता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रूपराम सनोडिया के मार्गदर्शन में दो अन्य फूड इंस्पेक्टर इस अमले में रहते हैं।

मोबाइल लैब केवल 50 और 100 ग्राम के सैंपल ले रही

आम तौर पर भोपाल की लैब भेजने के लिए जो सैंपल लिए जाते हैं वे 200 ग्राम से दो किलो तक के सैंपल चार टुकड़ों में लिए जाते हैं। लेकिन मोबाइल लैब में जांच के लिए सैंपल 50 से 100 ग्राम के ही लिए जा रहे हैं। इस तरह ज्यादा नुकसान भी सैंपल देने वाले का नहीं होता है।

3 दिन में खाद्य वस्तुओं के 9 सैंपल पाए गए अमानक

{दही के 2 सैंपल अलग-अलग जगह से लिए थे इसमें ज्यादा स्टार्च पाया गया। {दूध का एक सैंपल लिया था, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा मिली, फैट कम निकला। {शाहपुर और भौंरा से लिए गए मलाई की मिठाई के 3 सैंपलों में फैट कम पाया गया। {सरसों तेल का सैंपल गड़बड़ मिला।

आम लोगों ने दिए थे धनिया और मिर्च के सैंपल, हुए फेल

रविन्द्र माकोड़े ने 10-10 रुपए की रसीद कटवाकर मोबाइल वैन को अपने घर के धनिया और मिर्च के सैंपल दिए थे। ये दोनों ही सैंपल अमानक पाए गए। दोनों में अन्य पदार्थ भी मिले। हालांकि यह रिपोर्ट अभी प्रारंभिक है। अब इन्हीं सैंपलों को दोबारा चार टुकड़ों में सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल की लैब भेजा जाएगा।

8 जिलों के लिए 1 मोबाइल लैब, आज से 3 दिन हरदा में
भोपाल और होशंगाबाद संभाग के कुल 8 जिलों के लिए यह मोबाइल लैब दी गई है। तीन-तीन दिन एक जिले में यह लैब जाएगी। इसका शेड्यूल जल्द ही जारी होगा कि किस जिले में कौन-कौन से दिन यह लैब भ्रमण करेगी। सोमवार से यह मोबाइल लैब हरदा में जाएगी। हरदा में सैंपलों की जांच की जाएगी।

भोपाल लैब की रिपोर्ट के बाद हाेगी अंतिम कार्रवाई
यह मोबाइल लैब की रिपोर्ट प्रारंभिक ही है। इसके फेल होने के बाद उसी जगह का दूसरा सैंपल चार टुकड़ों में विधिवत जांच के लिए भोपाल की लैब सील करके भेजा जाएगा। भोपाल लैब से सैंपल अमानक पाए जाने के बाद सामान विक्रेता का लाइसेंस निरस्त होने और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। ​​​​​​​

हर माह आने का शेड्यूल तय किया जा रहा है
^यह मोबाइल लैब अब हर महीने बैतूल आएगी। इसका शेड्यूल बनाया जा रहा है। इस लैब में आम लोगों को भी सैंपल जांच करवाने की सुविधा मिलेगी। 10 रुपए की रसीद कटवाकर लोग जांच करवा सकते हैं। लैब पहली बार बैतूल आई है। हालांकि इसकी रिपोर्ट अंतिम नहीं होगी। इसकी रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने के बाद सैंपल भोपाल की लैब भी भेजे जाएंगे। वहां से रिपोर्ट गड़बड़ आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - रूपराम सनोडिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बैतूल

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