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कैंसर शिविर:अस्पताल में निःशुल्क कैंसर शिविर आज, मुंबई से दिया जाएगा ऑनलाइन उपचार

बैतूल3 घंटे पहले
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जिला अस्पताल में 4 फरवरी को कैंसर शिविर का आयोजन किया जाएगा। पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवाने पर ही इस कैंसर शिविर का लाभ मरीज ले सकेंगे। नोडल अधिकारी कैंसर डॉ. प्रमोद मालवीय ने बताया कि निःशुल्क कैंसर निदान, निःशुल्क कीमोथैरेपी के लिए शिविर लगाया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञों के साथ कैंसर मरीजों के उपचार की सुविधा मरीजों को दी जाएगी। मुंबई के कैंसर स्पेशलिस्ट दिनेश पेंढारकर भी ऑनलाइन ई-उपचार और जांच करेंगे। नोडल अधिकारी डॉ. प्रमोद मालवीय न बताया कि गायनाकोलॉजी विभाग की टीम और आधुनिक मशीनें भी इस दौरान रहेंगी। अपनी फाइल के साथ 4 फरवरी गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच शिविर में उपस्थित होकर अपना उपचार करवाएं।

कैंसर शिविर 20 को

बैतूल| नि:शुल्क कैंसर जागरूकता, जांच एवं उपचार शिविर 20 फरवरी काे लगेगा। सामाजिक संस्था संतुलन समिति द्वारा स्व. श्रीमती मधुलिका गर्ग अग्रवाल स्मृति शिविर का अायाेजन हाेगा। इस शिविर को लेकर बैठक 4 फरवरी को न्यू बैतूल स्कूल में रखी गई है। बैठक में शिविर को लेकर सुझाव लिए जाएंगे।

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