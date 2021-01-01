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जिला अस्पताल:4 फरवरी को लगेगा निःशुल्क कैंसर शिविर

बैतूल2 घंटे पहले
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जिला अस्पताल में 4 फरवरी को कैंसर शिविर का आयोजन किया जाएगा। पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवाने पर ही इस कैंसर शिविर का लाभ मरीज ले सकेंगे। नोडल अधिकारी कैंसर डॉ. प्रमोद मालवीय ने बताया कि निःशुल्क कैंसर निदान, निःशुल्क कीमोथैरेपी के लिए जिला अस्पताल में 4 फरवरी को शिविर लगाया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञ कैंसर मरीजों के उपचार करेंगे।

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