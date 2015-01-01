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कृषि उपज मंडी:बडोरा चौक से सदर ओवर ब्रिज तक लगा जाम, 1 घंटे तक फंसे रहे वाहन

बैतूल3 घंटे पहले
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  • बडोरा कृषि उपज मंडी में 20 हजार बोरे सोयाबीन और मक्का की हुई आवक

बडोरा कृषि उपज मंडी में गुरुवार काे मक्का और सोयाबीन की बंपर आवक के कारण ट्रकों की आवाजाही देर शाम तक जारी रही। इस कारण शाम काे ट्रकों के एक साथ निकलने के कारण बडोरा चौक से लेकर सदर ओवर ब्रिज तक जाम लग गया। लगभग एक घंटा तक बड़े वाहन जाम में फंसे रहे। सूचना मिलते ही यातायात विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और मंडी को जाने वाले रास्ते से वाहनों को हटवाया। काफी मशक्कत के बाद जाम खुल गया। दरअसल मंडी में गुरुवार को 20 हजार क्विंटल मक्का और सोयाबीन की आवक हुई थी। किसानों से माल खरीदने के बाद अनाज को मंडी के शेडों में नहीं रखना है, इसी के चलते शाम काे बड़ी संख्या ट्रक माल लेकर निकलते हैं। इसी कारण लंबा जाम लग गया। यातायात प्रभारी अनुराग प्रकाश ने बताया कि हमारी ओर से व्यवस्था बनाने एक एएसआई और एक कांस्टेबल को मौके के लिए भेजा गया था। एक एएसआई और एक कांस्टेबल को यहां स्थाई रूप से तैनात कर दिया है। जिससे बडोरा मंडी से निकलने वाले वाहनों के कारण यहां जाम नहीं लगे। बडोरा कृषि मंडी के सचिव एसके भालेकर ने बताया 20 हजार क्विंटल मक्का- सोयाबीन और अन्य अनाज की आवक हुई थी। मंडी के वाहनाें के कारण जाम नहीं लगा था, वाहन एक-एक करके आते-जाते रहते हैं, एक साथ वाहन नहीं निकलते हैं।

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