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रिहर्सल:कंगना ने 2 घंटे की रिहर्सल, नाइट में ही होगी धाकड़ फिल्म की शूटिंग

बैतूल3 घंटे पहले
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सारनी के कोल हैंडलिंग प्लांट में बुधवार रात तक धाकड़ फिल्म की शूटिंग की रिहर्सल चली। अभिनेत्री कंगना रनौत शाम 6 बजे सारनी पहुंची थी। रात में प्लांट में रिहर्सल की गई। सीएचपी में कंगना के साथ में एक्शन कलाकारों ने शाम 6 बजे से साढ़े आठ बजे तक फिल्म के एक्शन शॉट की रिहर्सल की। अर्जुन रामपाल भी शूटिंग के लिए गुरुवार को सारनी पहुंचेंगे। धाकड़ फिल्म को लेकर सारनी के लोगों में खासा उत्साह है। लोग कंगना की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच शूटिंग की जा रही है इस कारण लोग शूटिंग देखने के लिए वंचित हैं। जानकारी के अनुसार रात में 13 शूट फिल्म के लिए होंगे। ज्यादातर कोयला खदान में एक्शन शूट किए जाएंगे। कंगना रनौत बोरी के धपाड़ा के रिसोर्ट से रोजाना सारनी आकर रिहर्सल कर रही हैं। बुधवार को रात 8.30 बजे रिहर्सल करके वे कड़ी सुरक्षा में वापस लौट गईं।

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