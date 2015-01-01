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किसान संघर्ष समिति:पंजाब के किसानों की मांगों को समर्थन देगी किसान संघर्ष समिति

बैतूल3 घंटे पहले
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किसान संघर्ष समिति की गुरुवार को हुई किसान महापंचायत में पंजाब के किसानों के आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया है। महापंचायत में क्षेत्र के किसानों की समस्या को लेकर भी चर्चा हुई। इसके बाद किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर विभिन्न मांगों को लेकर नायब तहसीलदार सृष्टि शाह को ज्ञापन भी सौपा। किसान संघर्ष समिति के भागवत परिहार, डखरू महाजन सहित अन्य ने बताया देश के 250 किसान संगठनों द्वारा किसान विरोधी कानून को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। पंजाब में 29 किसान संगठन मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के किसानों ने केंद्र सरकार के कानूनों को अस्वीकार करने के बाद रेलवे लाइनों पर जारी धरना समाप्त हो गया है। इसके बाद भी केंद्र सरकार ने मालगाड़ियों को शुरू नहीं किया है। जिससे कोयला, खाद सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो रही है। मालगाड़ियां बंद होने की सजा पंजाब के आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। किसान संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर पंजाब में मालगाड़ियां शुरू करने की मांग की है।

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