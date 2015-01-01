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रिपाेर्ट पॉजिटिव:कंटेनमेंट एरिया में बेरिकेड्स हटाकर कर रहे थे आवाजाही, एसडीएम ने 3 लाेगाें को दिए नोटिस

बैतूल41 मिनट पहले
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जिले में शुक्रवार को 18 लाेगाें की रिपाेर्ट पॉजिटिव आई। कुल 2785 पॉजिटिव हो गए। वहीं छह लोग स्वस्थ हुए। अब तक 2625 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 94.25 प्रतिशत है। इधर जिला प्रशासन भी कोरोना को लेकर सतर्क हो गया है। एसडीएम सीएल चनाप ने कोविड 19 के नियमों का पालन नहीं करने, नगरपालिका द्वारा लगाए गए बेरिकेड्स हटाकर आवाजाही करने वाले तीन लाेगाें काे नाेटिस दिए। एसडीएम ने तीनों मकान मालिकों को दोबारा नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

एसडीएम सीएल चनाप के औचक निरीक्षण में पाया कि सुरेखा पचौरी विकास नगर, राजू साबले मोती वार्ड तथा सतीश बर्डे मोती वार्ड द्वारा कंटेंनमेंट बनाए जाने के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। बेरिकेड्स हटाकर आवाजाही की जा रही थी। जिससे दूसरे लोगों के भी कोरोना के चपेट में आने का खतरा बढ़ गया था। इसलिए नाेटिस दिए हैं।

आज यह आए पॉजिटिव : आमला के 79 वर्षीय बुजुर्ग, सिलपटी शाहपुर में 28 वर्षीय युवक, चन्द्रशेखर वार्ड बैतूल में 28 वर्षीय युवती, कोडीढ़ाना भैंसदेही निवासी 31 वर्षीय पुरुष, गोराखार बैतूल में 75 वर्षीय बुजुर्ग, शाहपुर में 33 वर्षीय पुरुष, नेहरू वार्ड मुलताई में 42 वर्षीय पुरुष, इंदिरा गांधी वार्ड मुलताई के 51 वर्षीय पुरुष, ताप्ती वार्ड मुलताई के चार साल के बालक, 62 वर्षीय पुरुष, 26 वर्षीय युवती, बाल गंगाधर तिलक वार्ड सारनी की 40 साल की महिला, मां सरस्वती वार्ड सारनी में 33 वर्षीय पुरुष, गड़ा गवाड़ी के 63 साल के पुरुष, मोती वार्ड बैतूल में 25 वर्षीय युवती, पाथाखेड़ा में 44 वर्षीय महिला, महावीर वार्ड बैतूल में 37 वर्षीय युवक एवं सारनी में 48 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

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