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समस्याओं के समाधान:सांसद सेवा केन्द्र की शुरुआत आज

बैतूल3 घंटे पहले
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संसदीय क्षेत्र के आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर सदर में जिला पंचायत अध्यक्ष के निवास के बाजू में सांसद सेवा केंद्र शुरू हाेगा। शुक्रवार सुबह 11 बजे भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सांसद डीडी उइके, विधायक डॉ. योगेश पंडागरे तथा जिलाध्यक्ष बाबला शुक्ला पूजन कर विधिवत कार्यालय का शुभारंभ करेंगे।

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