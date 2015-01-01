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अभियान:नपा काे याद आया टैक्स, शिविर लगाकर करेगी वसूली

बैतूल42 मिनट पहले
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  • राशि मिली ताे शहर में सड़कों का डामरीकरण, सौंदर्यीकरण के साथ नए प्रोजेक्ट हाेंगे शुरू

कोरोना काल में नपा की टैक्स वसूली चौपट है। नपा के खजाने में 7 करोड़ 53 लाख रुपए की जगह केवल 1 करोड़ 87 लाख रुपए ही जमा हुए। वहीं 7 महीने में ने केवल 23.27% टैक्स वसूल पाया है। सरकार से चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि भी कम मिल रही है। इसे देखते हुए नपा 33 वार्डों में टैक्स वसूली शिविर लगाकर राजस्व वसूली करने का प्लान बनाया है। अच्छी टैक्स वसूली हुई ताे रुके हुए विकास और सुधार कार्यों की रफ्तार तेज हो जाएगी।

टैक्स वसूली के आंकड़े एक नजर में
टैक्स का नाम कुल मांग कुल वसूली
संपत्ति कर 3.57 करोड़ 80.35 लाख
समेकित कर 77 लाख 12.98 लाख
सामान्य जलकर 10.92 लाख 1.37 लाख
जलशुल्क 78.52 लाख 41 लाख
दुकान, भूमि किराया 66.65 लाख 17.49 लाख
शिक्षा उपकर 74.97 लाख 16 लाख
नगरीय विकास उपकर 87.83 लाख 17.60 लाख
कुल 7.53 करोड़ 1.87 करोड़

इन तारीखों को लगेंगे शिविर

  • 17 से 19 नवंबर तक सुभाष, अर्जुन और दुर्गा वार्ड में।
  • 20 से 22 नवंबर को गांधी, शिवाजी और मोती वार्ड।
  • 23 से 25 नवंबर तक किदवई वार्ड, आजाद वार्ड और तिलक वार्ड।
  • 26 से 28 नवंबर तक मालवीय वार्ड, देशबंधु वार्ड और आर्य वार्ड।
  • 29 से 1 दिसबर तक आंबेडकर वार्ड, प्रताप वार्ड व कृष्णपुरा वार्ड।
  • 2 से 4 दिसंंबर तक शास्त्री, महावीर व चंद्रशेखर वार्ड।
  • 5 से 7 दिसंबर तक भगत सिंह, पटेल व टैगोर वार्ड।
  • 8 से 10 दिसंबर तक जयप्रकाश वार्ड, इंदिरा वार्ड और गणेश वार्ड।
  • 11 से 13 दिसंबर तक राजेंद्र वार्ड, जवाहर वार्ड और विकास वार्ड।
  • 14 से 16 दिसंबर तक विवेकानंद वार्ड, शंकर वार्ड और विनोबा वार्ड।
  • 17 से 19 दिसंबर तक लोहिया, रामनगर और जाकिर हुसैन वार्ड।

टैक्स वसूलने शिविर लगाए जाएंगे

^राज्य सरकार से मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि कम हो गई है। टैक्स वसूली भी इस साल कम हुई है। इसे देखते हुए वार्डों में टैक्स वसूली के लिए शिविर लगाने का निर्णय लिया है। शिविर 17 नवंबर से 19 दिसंबर तक 33 वार्डों में लगाए जाएंगे। यदि इन शिविरों से अच्छी आमदनी होती है तो डामरीकरण जैसे रुके हुए कार्यों समेत नए प्रोजेक्टों और डेवलपमेंट वर्क शुरू किया जा सकेगा। - अक्षत बुंदेला, सीएमओ, नगर पालिका

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