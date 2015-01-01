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जातिगत जनगणना:ओबीसी महासभा ने उठाई बेरोजगारी भत्ता देने की मांग

बैतूल42 मिनट पहले
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ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना की मांग को लेकर ओबीसी महासभा बैतूल ने सीएम के नाम से ज्ञापन शुक्रवार को एसडीएम सीएल चनाप को दिया। संगठन के जिलाध्यक्ष नरेश राजू मालवीय ने बताया प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने के लिए जनगणना फार्म में ओबीसी कॉलम जोडे जाने का प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा जाए। ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में राज्य विस में सीटें व लोस में 353 सीटें आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाए। वहीं किसान विरोधी कानून को निरस्त करने सहित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है। बद्रीनारायण आर्य, कैलाश मालवीय, विनोद पवार, रूपेश जावलकर, लखनलाल मालवीय, पप्पू मालवीय सहित संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे।

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