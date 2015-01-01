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पुरानी पेंशन बहाली:पुरानी पेंशन योजना के लिए लिखे पोस्टकार्ड

बैतूल3 घंटे पहले
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पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तहत शिक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड लिखकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। गुरुवार को पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के जिलाध्यक्ष रवि सरनेकर एवं अन्य पदाधिकारियों ने अधिकारी-कर्मचारियों के बीच पहुंचकर उन्हें पोस्ट कार्ड वितरित किए। सरनेकर ने बताया 8 नवंबर तक लगातार प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड लिखे जाएंगे। इसके बाद 8 नवंबर को सांकेतिक धरना दिया जाएगा।
पोस्टकार्ड में यह मांग : देश में 1 जनवरी 2004 एवं मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 से कर्मचारियों के बुढ़ापे का एक मात्र सहारा पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर नई पेंशन योजना को लागू कर दिया गया। हमारे भविष्य को देखते हुए पुरानी योजना शुरू की जाए।

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