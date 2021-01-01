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वैक्सीन:गर्भवती, स्तनपान करवाने वाली माताओंं और सर्जरी कराने वाले काे नहीं लगा टीका

बैतूल3 घंटे पहले
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जिले के टीकाकरण सेंटरों पर बुधवार दिन भर में 561 हेल्थ वर्कर्स कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंचे। बचे हुए 2522 लाेगाें काे मैसेज और फोन किए गए थे। अब तक वैक्सीन लगवाने वालाें की संख्या 6926 हाे गई है। 1961 के लगभग स्वास्थ्यकर्मी अब शेष हैं, इनमें से अधिकांश को स्वास्थ्यगत कारणों से छोड़ा गया है ऐसा अधिकारियों का कहना है। वहीं कुछ ऐसे हैं जो जरूरी सेवाओं में लगे होने से टीका नहीं लगवा पाए, इन्हें आज टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण अधिकारी डॉ. अरविंद भट्ट ने बताया कि वैक्सीन वापस नहीं किए जाएंगे इन्हें स्टोर ही रखा जाएगा। अब फर्स्ट लाइन वर्कर्स जैसे पुलिस जवान और पंचायत कर्मचारियों का टीकाकरण होना है। जो टीके बचेंगे वे वापस नहीं किए जाएंगे।

गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और राेगियाें काे छाेड़ा गया है : डाॅ. भट्ट
31 जनवरी तक 6365 कोरोना वैक्सीन लगाए जा चुके थे। जिले में 8887 हेल्थ वर्कर्स काे टीके लगाए जाने हैं। टीकाकरण अधिकारी डॉ अरविंद भट्ट ने बताया कि इसमें वे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनमें गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशुओं को स्तनपान करवाने वाली महिलाएं, वैक्सीन से एलर्जी वाले लोग, हार्ट के कुछ रोगी जिनकी ऐसी दवाएं चल रही हैं इन्हें टीका लगाना ठीक नहीं है। एहतियात का टाइम पीरियड निकलने के बाद उन्हें वैक्सीन लगवाया जाएगा। उन्हें छोड़कर अन्य को टीका लगाया जा चुका है। सीएमएचओ डॉ प्रदीप धाकड़ ने बताया कि 6900 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुके है ।

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