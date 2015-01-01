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पुण्यतिथि:रजक समाज ने हाई स्कूल परिसर में की सफाई

बैतूल4 घंटे पहले
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संत गाड़गे महाराज की पुण्यतिथि पर रजक समाज संगठन स्वच्छता सप्ताह चला रहा है। गुरुवार को संगठन के सदस्यों ने खेड़ापति मंदिर एवं हाई स्कूल परिसर, आईटीआई सदर में सफाई की। इस दौरान रजक समाज के जिलाध्यक्ष तुलसी मालवी, संजू सोलंकी, शारदा पटने, राजन सिसोदिया, राजा उदयपुरे, उमेश बिंजवे आदि लोग मौजूद थे ।

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