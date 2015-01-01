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स्वच्छता अभियान:स्वच्छता में लापरवाही बरतने पर दाे कामगारों को हटाया

बैतूल3 घंटे पहले
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  • कचरा वाहन चालकों, अटेंडरों व वेंडरों को 100% कचरा संग्रहित करने व गीला-सूखा कचरा अलग-अलग लेने के दिए निर्देश

शुक्रवार को नगर पालिका के सभाकक्ष में स्वच्छता अभियान काे लेकर बैठक हुई। सीएमओ सीके मेश्राम ने स्वास्थ्य शाखा के दिलीप भालेराव, राजेश बगाहे, दरोगा और सभी क्षेत्रों के स्वच्छता सुपर वाइजर को आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा काम में लापरवाही बरतने पर 2 कामगारों को हटा दिया।
स्वच्छ भारत मिशन और दीपावली त्योहार के पहले शहर को साफ करने के लिए नगर पालिका अभियान चला रही है। इसके तहत गंदगी फैलाने पर दुकानदारों, आम लोगों और यहां तक की सफाई कामगारों पर भी जुर्माने की कार्रवाई की है।
शत प्रतिशत कचरा संग्रहित करने के निर्देश : सीएमओ श्री सीके मेश्राम व स्वच्छता निरीक्षक केके भावसार ने कचरा वाहन चालकों की बैठक ली।
लोगों को जागरूक करने के साथ ही अब स्पाॅट फाइन भी किया जा रहा है। भावसार ने बताया कचरा वाहन चालकों, अटेंडरों और वेंडरों को 100 फीसदी कचरा संग्रहित करने और गीला-सूखा कचरा अलग-अलग लेने के निर्देश दिए हैं।
लाेगाें पर स्पाॅट फाइन, ताे कर्मचारी पर कार्रवाई : भावसार ने बताया कि कचरा फैलाने पर 10 दुकानदारों, 5 आम लोगों पर स्पाॅट फाइन किया है। कचरा जलाने पर विभाग ने नगर पालिका के 5 सफाई कर्मचारी, ड्रेस पर नहीं आने वाले 3 कर्मचारियों पर भी फाइन की कार्रवाई की है।

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