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नाबालिग आदिवासी:आरोपियों पर कार्रवाई की मांग, अभाविप ने जलाया छग सरकार का पुतला

बैतूल4 घंटे पहले
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छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नाबालिग आदिवासी छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग और निर्दोश छात्रों की रिहाई की मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लल्ली चौक पर छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर मंत्री अंकित हारोड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटियां किसके भरोसे अपने घर से निकल कर विद्यालय तक पढ़ाई करने जाएं, छग की कानून व्यवस्था तो बिगड़ी हुई है। इस दौरान नगर सह मंत्री पराग यादव, राकेश यादव, जतिन पिपर्दे, हेमंत मोरले, हरनाम आखंडे एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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