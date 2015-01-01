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क्रिकेट एसोसिएशन:क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए चयन कल

बैतूल4 घंटे पहले
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जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 15 वर्षीय बालक क्रिकेट का चयन लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में 19 दिसंबर सुबह 8 बजे से रखा है। एसोसिएशन के सचिव अनिल दत्त दीक्षित ने बताया जो भी खिलाड़ी चयन में शामिल होना चाहते हैं वह अपने मूल दस्तावेज आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र लेकर आए, वहीं खिलाड़ी को वाइट किट पर आना अनिवार्य है। एसोसिएशन ने कोरोना गाइड लाइन का पालन करने की अपील की है।

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