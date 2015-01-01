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कथा:पौधे लगाकर पालने वालों पर होती है शिव कृपा

बैतूल3 घंटे पहले
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  • भागवत कथा में दिलाया पौधे लगाने का संकल्प, कथा सुनने आए लोगों को बांटे पौधे

प्रत्येक व्यक्ति काे कम से कम एक पौधा लगाकर पालना चाहिए। पौधों को पानी देना, पालना और पेड़ों की रक्षा करने वालों पर भगवान शिव की कृपा होती है। यह बात गुरुवार को ग्राम पारेगांव में चल रही सात दिवसीय भागवत कथा के समापन अवसर पर पं. संतोष शर्मा ने कही। भागवत कथा के समापन पर श्रद्धालुओं को पौधे भेंट कर रोपने और पालने का संकल्प भी दिलाया गया। भागवत कथा के समापन पर पं. शर्मा ने तनाव मुक्त रहने के लिए सेवा, साधना और सत्संग करने की बात कही। उन्होंने कहा प्रभु भक्ति से कष्टों का नाश होता है। प्रकृति हमें सभी चीज उपलब्ध करा रही है। इसके एवज में हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसका परिणाम हमारे जीवन पर पड़ने लगा है। अब सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कथा के समापन पर नशे से दूर रहने की भी समझाइश दी। इस दौरान अनुसया सेवा संगठन के कृष्णा साहू, गोपाल साहू, गगनचंद्र जैस्वाल, उमेश दियावार, दिलीप साहू, युवराज फुलवार, दुर्गेश साहू सहित अन्य ने पौधरोपण भेंट कर गांव को हराभरा बनाने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने भी संगठन के इस कार्य में सहयोग करने की बात कही।

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