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रूपचौदस:7 साल बाद ताप्ती का ऐसा रूप

बैतूल3 घंटे पहले
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  • दिसंबर 2012 में सूखी थी, इस बार नवंबर में चलने लगे वाहन

रूपचौदस पर पहली बार ताप्ती नदी का यह रूप सामने आया है। इससे पहले इतनी ज्यादा विकराल स्थिति दिसंबर 2012 में बनी थी। अभी ठंड का मौसम शुरू ही हुआ है और नदी सूखने से पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। हालांकि इस साल बारिश भरपूर हुई थी, लेकिन ताप्ती में पानी का बहाव कम हो गया है। पिछले साल ताप्ती में पानी का फ्लो अच्छा था। इस साल नपा ने ताप्ती बैराज के गेट भी फिलहाल बंद नहीं किए हैं। 7 मीटर की ऊंचाई वाले ताप्ती बैराज के सभी 18 गेट खुले हुए हैं। इसके बावजूद नदी में पानी नहीं है। ईई के अनुसार 69 अरब लीटर क्षमता के पारसडोह डैम में पानी स्टोर होना और इसके 30 किलोमीटर दूर घोघरी जैसे बांधों का निर्माण शुरू होना भी ताप्ती नदी का फ्लो कम होने के पीछे बड़ा कारण है।

ताप्ती का उद्गम मुलताई के ताप्ती कुंड से हुआ है। एक हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर यह गुजरात के सूरत तक जाती है। उद्गम के जिले में ही फिलहाल ताप्ती नदी में कम पानी है।

खेड़ी पुल के नीचे ताप्ती नदी में धार्मिक अनुष्ठान करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वे पानी कम होने के कारण सीधे नदी में बाइक चलाते हुए पानी की धार तक पहुंच जाते हैं।

ताप्ती बैराज के बाजू में कटाव से बह रहा पानी, फिर भी सूखी नदी

बैराज के बगल से भी कटाव है, इससे भी पानी निकल रहा है। इसके बावजूद ताप्ती नदी में पानी नहीं है। यहां पर धार्मिक कामों से आने वाले लोग बाइक और अन्य वाहन से नदी पार कर रहे हैं। ताप्ती पुल के नीचे बेहद कम हिस्से में नदी एक धार के रूप में बह रही है। जलसंसाधन विभाग मुलताई डिविजन के ईई जीपी सिलावट ने बताया पारसडोह डैम के गेट बंद हैं। नदी पर बने चंदोरा और पारसडोह में पानी पर्याप्त स्टोर हुआ है। हालांकि इस साल ताप्ती नदी में पानी का फ्लो जरूर थोड़ा कम है।

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