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ठंड में जलसंकट:सुभाष वार्ड में तीन दिन से सप्लाई बंद, ठंड में सिर पर बर्तन रखकर पानी ढाे रहीं महिलाएं

बैतूल4 घंटे पहले
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  • खाली बर्तन लेकर पानी का इंतजार कर रहे लाेग, हैंडपंप से लाना पड़ रहा

सुभाष वार्ड में पानी टंकी की मुख्य पाइप लाइन के ज्वाइंट में चौराहे पर लीकेज के कारण पेयजल सप्लाई चौपट है। वार्ड की टंकी की मेन पाइप लाइन के ज्वाइंट में लीकेज के कारण तीन दिन से सुभाष वार्ड और इससे सटे क्षेत्रों में नल नहीं आए हैं। जिससे इस सुभाष वार्ड हमलापुर क्षेत्र के लोगों को ठंड में हैंडपंपों से पानी भरकर सिर पर रखकर लाना पड़ रहा है, कई लोग साइकिलों पर बड़े-बड़े प्लास्टिक के कनस्तर टांगकर ला रहे हैं। जिन घरों में पानी भरने वाला कोई नहीं है उन घरों में खाली बर्तन नलों के सामने रखकर लोग पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। ठंड के मौसम में ही उन्हें जलसंकट का सामना करना पड़ रहा है।
पानी भरें कि काम पर जाएं : सुभाष वार्ड निवासी देवसिंह धुर्वे ने बताया कि तीन दिन से घर में पानी नहीं आया है। खाली बर्तन रखे हैं, हैंडपंप घर से बहुत दूर है, हम पानी भरें कि काम पर जाएं। एक-एक करके दिन निकल रहे हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा है। लंबे समय से हम सुबह के समय पानी सप्लाई देने की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन नल शाम को आते हैं।

खाली बर्तनों की कतार लगाए मिलीं महिलाएं
मालती सूर्यवंशी समेत अन्य महिलाएं सुभाष वार्ड में नल के आगे खाली बर्तन लेकर बैठी थी। खाली बर्तनों की कतार यहां लगी थी। मालती ने बताया कि हम तीन दिन से नल पर नजरें लगाए बैठें हैं। कही आना जाना भी नहीं कर रहे हैं। सुना है कही पाइप लाइन सुधारने का काम चल रहा है, किस समय नल आ जाए पता नहीं। निकिता गोहे समेत अन्य महिलाओं ने बताया कि कम से कम पानी के लिए ताे पानी भरना ही पड़ता है। नल नहीं आ रहे हैं। हमें सिर पर बर्तन रखकर ले जाना पड़ता है। जरा सा संतुलन गड़बड़ाने पर पानी हम पर गिर जाता है। ठंड में काफी परेशानी होती है।

पाइप लाइन का ज्वाइंट खिसका
गुरुवार शाम काे सुभाष वार्ड गोंडी मोहल्ला क्षेत्र में उस जगह का मुआयना किया जहां पाइप लाइन का ज्वाइंट खिसका था। खुदाई जरूर की गई थी लेकिन गुरुवार शाम काम चौपट था। काम कितना हुआ है और कितना बाकी है इसकी जानकारी देने के लिए यहां कोई नहीं था। लेकिन नपा के अधिकारी काम पूरा हो जाने की बात कहते रहे, काम और मरम्मत पूरी हो जाने के बावजूद सप्लाई शुरू नहीं करवाई गई थी। हाल ही में भग्गूढाना में चौराहे पर भी फिल्टर प्लांट की मुख्य पाइप लाइन का ज्वाइंट खिसक गया था। जिस कारण शहर की फांसी खदान टंकी समेत अन्य पानी टंकियों को भरने का काम चौपट हो गया था और पेयजल सप्लाई प्रभावित हो गई थी।

समस्या : हैंडपंप से दिन भर पानी भरकर ला रहे, साइकिल पर ढोनी पड़ रही भारी केन

मोहन साहू ने बताया कि घर के लिए पानी बहुत जरूरी है। तीन दिन से नल नहीं आ रहा है। इसी कारण मुझे साइकिल पर प्लास्टिक के केन लटकाकर दिन भर पानी भरना पड़ रहा है। हैंडपंप चलाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है।घंटों लगते हैं और इसी के साथ साइकिल चलाकर ले जाने में भी समय लगता है।

काम पूरा हाे चुका है, आज सप्लाई दे सकते हैं
^सुभाष वार्ड में पानी टंकी की मुख्य पाइप लाइन के ज्वाइंट पर लीकेज के कारण पानी सप्लाई नहीं हो रही थी। मरम्मत का काम करवाया जा रहा था। काम पूरा हो चुका है। संभवतः शुक्रवार को हम पानी सप्लाई दे देंगे।
अक्षत बुंदेला, सीएमओ, नपा

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