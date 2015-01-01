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क्रमोन्नति प्रदान करने की मांग:अध्यापक संवर्ग ने मांगी क्रमोन्नति, साैंपा ज्ञापन

बैतूल3 घंटे पहले
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12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद अध्यापक संवर्ग को प्रथम क्रमोन्नति प्रदान करने की मांग को लेकर गुरुवार आजाद अध्यापक संघ ने डिप्टी कलेक्टर एमपी बरार को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष रवि सरनेकर ने बताया अध्यापक संवर्ग से राज्य सेवा संवर्ग के उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक व प्राथमिक शिक्षकों के 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रथम क्रमोन्नति का लाभ शासन के नियमों अनुसार दिया जाना चाहिए, लेकिन जिले के विकासखंड मुलताई, प्रभातपट्टन, आमला, बैतूल के संवर्ग को प्रथम क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अध्यापक शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र प्रथम क्रमोन्नति का लाभ देने का आग्रह किया है। ज्ञापन सौंपने वालों में भोजराज गुजरे सहित अन्य शिक्षक शामिल थे।

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