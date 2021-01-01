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अंतरराज्यीय चाेर:चेकिंग के दाैरान भागे बाइक वाले, पुलिस ने पकड़ा ताे निकले अंतरराज्यीय चाेर

बैतूल3 घंटे पहले
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साईंखेड़ा पुलिस ने अंतरराज्यीय बाइक, मोबाइल और मकान में चोरी करने वाले दो आरोपी काे पकड़ने में कामयाबी हासिल की। 2 फरवरी को फोरलेन के ससुंद्रा तिराहे पर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दाैरान अलग-अलग बाइक पर आए दो युवक पुलिस काे देखकर भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा और वीडीपी पोर्टल पर गाड़ी काे सर्च किया तो बाइक छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र से चाेरी की निकली। वहीं दाेनाें अंतरराज्यीय बाइक, माेबाइल और मकानाें में चाेरी करने वाले निकले। साईंखेड़ा टीआई रत्नाकर हिंगवे ने बताया ससुंद्रा तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान सेंदुरजना महाराष्ट्र के मालखेड़ निवासी नरेंद्र पिता नत्थू कुड़ापे तथा राकेश पिता अशोक इवनाते निवासी कुरली वरुड़ महाराष्ट्र अलग-अलग बाइक से आए और पुलिस को देखकर वह भागने लगे। सिपाहियों ने उन्हें घेरकर पकड़ा। उनसे पूछा कि बाइक किसकी है तो दोनों ने कहा हमारी। इसके बाद वीडीपी पोर्टल पर नंबर सर्च किए ताे बाइक वरुड़ और छिंदवाड़ा में किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज मिली। टीआई ने बताया इसके बाद दोनों को थाने लाकर पूछताछ कि तो उन्होंने बाइक को चोरी करना कबूला। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर बाइक जब्त की। टीआई ने बताया आरोपी नरेंद्र जिस गांव में भी जाता था। वह लोगों से पहले दोस्ती करता था और कहता था आदिवासी समाज का हूं और शादी लड़की देखने आया हूं। इसके बाद घर में घुसकर मोबाइल सहित अन्य सामान चोरी करता था। 1,2 बैतूल।

आठनेर, झीटापाटी से की चोरी, पांच माेबाइल जब्त
आरोपी नरेंद्र बाइक के अलावा मोबाइल और घरों में चोरी भी की है। आरोपी ने आठनेर, झीटापाटी, मासोद, खामगांव सहित अन्य जगहों से मोबाइल चोरी की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 5 मोबाइल जब्त किए। वहीं मकान से चोरी किया सामान भी बरामद किया।

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