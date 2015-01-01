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आदिवासी समाज:समस्त आदिवासी संगठन ने उइके को बनाया जिलाध्यक्ष

बैतूल4 घंटे पहले
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समस्त आदिवासी समाज संगठन ने कार्यकारिणी का गठन किया। जिला अध्यक्ष सुंदरलाल उइके, कार्यकारी अध्यक्ष व जिला कोषाध्यक्ष (प्रभार) दिलीप सिंह धुर्वे, उपाध्यक्ष दुर्गा उइके, मदन चौहान, दुर्गासिंह, स्मिता धुर्वे भौरा, जिला सह कोषाध्यक्ष सोहनलाल, जिला महासचिव शंकरसिंह आहके, राजा धुर्वे भौरा, डोमासिंह कुमरे चिचोली, रामचरण इरपाचे आठनेर, रमेश सरियाम मुलताई, जिला सचिव राजेश कुमार धुर्वे बैतूल, जिला सहसचिव सुनील सलामे को बनाया।

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