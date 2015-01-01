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बाजार में उछाल:धनतेरस पर 25 रजिस्ट्री हुईं, 200 बाइक बिकी, बर्तन और सराफा बाजार में रही भीड़

बैतूल3 घंटे पहले
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  • लल्ली, मस्जिद, गणेश और कोतवाली चौक पर तैनात रहे 30 पुलिसकर्मी

दीपावली के पांच दिनी त्योहार की शुरुआत गुरुवार से शुरू हुई। दो दिन की धनतेरस के पहले दिन बाजार में जमकर भीड़ रही। शुभ मुहूर्त में 200 दोपहिया वाहन बिके, वहीं जमीन के 25 सौदे भी हुए। कोठीबाजार के सीमेंट रोड पर पैर रखने की भी जगह खाली नहीं थी। यातायात विभाग ने कोठी बाजार के चाराें बड़े चौराहे मस्जिद चौक, कोतवाली चौक, लल्ली चौक, गणेश चौक पर बैरिकेड्स लगाकर बड़े वाहनों को जाने से रोक दिया। दोपहिया वाहनों की एंट्री जरूर चालू रखी गई, लेकिन इनकी संख्या सीमित करने के लिए बेरिकेड्स के सीमित गैप से ही प्रवेश दिया गया। इधर लंबे समय से कोरोना के कारण ठंडे चल रहे बाजार में गुरुवार को धनतेरस के दिन से ही तेजी आई। मिठाई, बर्तन, कपड़ा दुकानों, ज्वेलरी दुकानों, वाहन शोरूमों पर खासी भीड़ रही। गुरुवार को जिले के 12 दोपहिया वाहन शोरूमों से 200 वाहन बिके। अधिकांश लाेगाें ने वाहन के कलर और मॉडल पहले से ही बुक करवा रखे थे, जिससे कि अंतिम समय पर उन्हें किसी तरह का समझौता नहीं करना पड़े। गंज क्षेत्र के वाहन शोरूमों पर भारी भीड़ रही।

ऑटो पर लगाए हेलमेट जागरुकता के बैनर
इधर शहर के ऑटो चालकों ने अपने ऑटो पर हेलमेट जागरुकता के संदेश देना शुरू किया है। यातायात विभाग और ऑटो चालक संघ रेलवे स्टेशन ने यह मुहिम चलाई है। शहर में लगभग 1 हजार ऑटो हैं। इन ऑटो पर बैनर लगने शुरू हो गए हैं। इन बैनर पर दीपावली स्वयं को दें हेलमेट का उपहार ताकि हमेशा खुशियों से मनता रहे दीपावली का त्योहार जैसे स्लोगन लिखे गए हैं।

बेरिकेड्स लगाकर बंद किए चार चौराहे
मुख्य बाजार में फोर-व्हीलर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में वाहन चालकों को अपने फोर- व्हीलर वाहन बाजार के बाहर पार्क करने या घर पर छोड़कर आने पडेंगे। पुलिस, नगर रक्षा समिति और ट्रैफिक पुलिस के कुल 30 कर्मचारी इन चार चौराहों पर तैनात रहे। ट्रैफिक पुलिस के 10 कर्मचारी, नगर रक्षा समिति के 10 सदस्यों के साथ 10 पुलिसकर्मी भी तैनात रहे।

शुभ मुहूर्त पर पांच करोड़ की जमीन की खरीदी-बिक्री हुई
शुभ मुहूर्त पर जमीन की खरीदी-बिक्री में भी तेजी आई। उपपंजीयक कार्यालय बैतूल में भी दिन भर अच्छी भीड़ रही। लगभग पांच करोड़ मूल्य की जमीनों और मकानों की खरीदी-बिक्री हुई। अधिकांश सौदे सोनाघाटी रोड, सारनी रोड, आठनेर रोड और खेड़ी रोड क्षेत्र के हुए। आम दिनों में बमुश्किल 15 रजिस्ट्री हो रही थी, लेकिन धनतेरस से जमीन के कारोबार में भी अब उठाव आया है। उपपंजीयक राजीव सोरते ने बताया कि गुरुवार दिन भर में 25 रजिस्ट्री हुईं।

बर्तन दुकानों और ज्वेलरी शॉप से छोटी मूर्ति और सिक्के खूब बिके
बर्तन और ज्वेलरी दुकानों पर लोगों ने भगवान की मूर्तियां, लक्ष्मी-गणेश जी के चित्रों वाले चांदी के सिक्के, पूजन के बर्तन, घंटी और आरती जैसे छोटे आइटम भी खरीदे। शगुन के नाम पर लाेगाें ने छोटी खरीदारी करके धनतेरस पर्व मनाया। सबसे ज्यादा भीड़ बर्तन दुकानों पर हुई। यहां पर प्लेट, कुकर और तांबे-कांसे के बर्तन खरीदने लोग बड़ी संख्या में पहुंचे।

जरूरत पड़ी तो दोपहिया वाहन का प्रवेश भी रोक देंगे
^कोठी बाजार के चार मुख्य चौराहों से बाजार क्षेत्र की ओर फोर व्हीलर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। गुरुवार से चौराहों पर से बाजार की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। 30 पुलिस और यातायात ट्रैफिक कर्मचारियों और नगर रक्षा समिति सदस्यों को भी तैनात किया है। यदि व्यवस्था बिगड़ती है तो जरूरत पड़ने पर दोपहिया वाहनों का प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
- अनुराग प्रकाश, यातायात प्रभारी

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