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प्रतिबंध:दीपावली की रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर रहेगा प्रतिबंध

बैतूल3 घंटे पहले
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  • वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार लगाई राेक

दीपावली पर रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा जाे दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। कलेक्टर ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के तहत रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर राकेश सिंह ने बताया पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 05 अक्टूबर 2020 में पटाखों के विस्फोटन से होने वाले शोर मानक निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार प्रस्फोटन के बिन्दु से 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी (Al) और 145 डीबी से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय, उपयोग करना वर्जित है।
चीनी और विदेशी पटाखों पर है बैन : चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का आयात बिना लाइसेंस पूर्णत: वर्जित है तथा डायरेक्टर फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) द्वारा चीनी अथवा विदेशी पटाखों के आयात के लिए कोई लाइसेंस भी जारी नहीं किए गए हैं। चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भंडारण, परिवहन तथा विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित है।

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