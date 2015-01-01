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फर्नीचर व्यापारी:ट्रिपल मर्डर कांड, पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को पकड़ा, आज होगा खुलासा

बैतूल3 घंटे पहले
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  • लिवइन में रहने वाली फुलवा तथा नौकरानी के मिले थे शव

शहर के भग्गूढाना इलाके में नवंबर 2019 में हुए ट्रिपल मर्डर कांड का शुक्रवार को पुलिस खुलासा करेगी। मामले में पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को पकड़ा है। गुरुवार को एसपी सिमाला प्रसाद सहित पुलिस अधिकारियों ने भग्गूढाना में घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपियों के फिंगर प्रिंट का मिलान कर पड़ताल की। एसपी ने बताया शुक्रवार को मामले का खुलासा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भग्गूढाना में फर्नीचर व्यापारी नंदू मालवीय, लिवइन रिलेशनशिप में रहने वाली फुलवा तथा नौकरानी गीता के शव कमरें में मिले थे। उनकी बेहरमी से हत्या की गई थी। इस सनसनीखेज वारदात में एक साल बाद पुलिस को सफलता मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका फुलवा का भतीजा सहित अन्य रिश्तेदार हत्या में शामिल हैं। हालांकि एक सप्ताह पहले ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया था, लेकिन सबूत की तलाश और पूछताछ में एक सप्ताह का समय निकल गया। इस मर्डर कांड का खुलासा करने के लिए पुलिस टीम का गठन भी किया गया था।

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