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हादसा:अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, दाे युवकाें की मौत

बैतूल3 घंटे पहले
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ऐनखेड़ा गांव के पास शनिवार रात साढ़े 8 बजे अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में दाे युवकाें की माैत हाे गई। ऐनखेड़ा के कमलेश पाटनकर (35), रामराव बसले (55) बाइक से आठनेर आए थे। वे रात में वापस ऐनखेड़ा गांव जा रहे थे। इस दाैरान मुलताई की तरफ से आ रहे अज्ञात वाहन उनकी बाइक को टक्कर मारकर फरार हाे गया। टक्कर इतनी तेज थी कि दाेनाें की माैके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। आठनेर थाना उपनिरीक्षक कमलेश रघुवंशी और सहायक उपनिरीक्षक सत्यप्रकाश बाजपेई ने बताया अज्ञात वाहन के टायर के निशान बने हुए हैं। घटनास्थल से आरोपी वाहन समेत फरार हो गया है। घटना की जांच की जा रही है।

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