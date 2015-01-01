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सोलर एनर्जी स्वराज यात्रा:कार्बन का उत्सर्जन कम करने हमें अपनाना हाेगा सौर ऊर्जा : डॉ. सिंह

बैतूल4 घंटे पहले
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  • देश की अर्थ व्यवस्था के सुधार के लिए एवॉइड, मिनिमाइज और जनरेट का सूत्र अपनाना हाेगा

सोलर मैन के नाम से प्रसिद्ध आईआईटी मुंबई के प्राध्यापक डॉ. चेतन सिंह सोलंकी की सोलर एनर्जी स्वराज यात्रा गुरुवार को बैतूल पहुंची। भारत-भारती में हुए कार्यक्रम में डॉ. चेतन सिंह ने कहा हम प्रकृति का समुचित दोहन करें, इसका संरक्षण करें और संसाधनों के सही उपयोग द्वारा प्रकृति की रक्षा में सहभागी बनें और देश की अर्थ व्यवस्था के सुधार में सहयोग करेंगे। इसके लिए हमें एक सूत्र अपनाना होगा- एवॉइड, मिनिमाइज और जनरेट। इसके अन्तर्गत बिजली की अत्यधिक आवश्यकता को टालने का प्रयास करें, कम बिजली से चलने वाले संसाधनों का उपयोग करें और आवश्यकता के अनुसार बिजली स्वयं उत्पादित करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा- कार्बन का उत्सर्जन कम करने हमें सौर ऊर्जा को अपनाना होगा। एनर्जी स्वराज यात्रा- 2020-30 को लेकर बस से यात्रा कर रहे हैं। ऊर्जा स्वराज यात्रा 17 और 18 दिसंबर काे बैतूल में रहेगी। यात्रा सोलर ग्राम बाचा भी जाएगी, जहां पर ग्रामीणों से चेतन सोलंकी संवाद करेंगे।

आईआईटी मुंबई के सोलर मैन चेतन सिंह सोलंकी की सोलर एनर्जी स्वराज यात्रा बैतूल आई

संसाधनों का उपयोग जरूरत के लिए हो, लालच के लिए नहीं भारत भारती में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. चेतन सिंह ने कहा मनुष्य ने आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति के साथ बुरा व्यवहार किया। हमने प्रकृति से शुद्ध हवा, जल, रोशनी, ऊर्जा प्राप्त की लेकिन इसे बचाना हमें नहीं आया। इन प्रकृति प्रदत्त उपहारों के उपयोग के संबंध में उन्होंंने गांधी जी की बात दोहराते हुए कहा कि ‘संसाधनों का उपयोग जरूरत के लिए हो, लालच के लिए नहीं।

पृथ्वी के तापमान में हाे चुकी है 1 डिग्री की बढ़ाेतरी, भविष्य में बनेगी भयावह स्थिति
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं अगले पांच वर्षों में पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ सकता है जो भयावह स्थिति निर्मित कर सकता है। हम सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाकर अन्य ईंधनों की खपत बहुत हद तक कम कर सकते हैं। यह कार्य कठिन नहीं है। इस अवसर पर सांसद डीडी उइके, भारत भारत शिक्षा समिति के सचिव मोहन नागर, कोषाध्यक्ष मुकेश खंडेलवाल, प्राचार्य गोविंद कारपेंटर, नितिन झारिया मौजूद थे।

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