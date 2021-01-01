पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रोष प्रकट:यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल के दाम का किया विरोध

बैतूल2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर रोष प्रकट करने के लिए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधीगिरी अपनाकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आए ग्राहकों को फूल देकर बढ़ती महंगाई का विरोध किया। कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मिथलेश राजपूत के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस ने मोदी सरकार पर देश के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने आम लोगों की जेब काटने का आरोप लगाया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कच्चे तेल के दाम के आधार पर देश में पेट्रोल-डीजल के दाम तय करने की मांग की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser