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प्रताड़ना:पत्नी ने की थी आत्महत्या, पति को किया गिरफ्तार

चिचोली37 मिनट पहले
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हर्राबाड़ी गांव में दहेज की मांग एवं प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने वाली महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी दीपक पाराशर ने बताया 30 अक्टूबर को हर्राबाड़ी की आशा धुर्वे (25) ने दहेज प्रताड़ना एवं पति की मारपीट से तंग आकर आम के पेड़ पर फांसी लगा ली थी। मृतका के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना एवं मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने मृतका के पति पंडित पिता सुंदर धुर्वे (28) निवासी हर्राबाड़ी को गिरफ्तार किया है।

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