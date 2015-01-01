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अधिकारियाें ने दी समझाइश:बाल विवाह रुकवाने पहुंची टीम, एक बाेला- जहर खा लेंगे, दूसरी बाेली- क्या प्रशासन जीवनभर भाेजन देगा

हंडियाएक घंटा पहले
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  • दाे नाबालिगाें काे लगाई जा रही थी मेहंदी, अधिकारियाें ने शादी ना करने की समझाइश दी

प्री मैट्रिक बालिका छात्रावास के पास शुक्रवार काे दाे नाबालिगाें की शादी की तैयारी की जा रही थी। सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग काे मिली। तहसीलदार माैके पर पहुंचीं। वहां नाबालिगाें ने मर जाने और जीवन भर भाेजन देने की बात रख अधिकारी काे ही असमंजस में डाल दिया। फिर भी अधिकारी समझाइश देकर विवाह रुकवाने में सफल हुए।

बाल विवाह की सूचना मिलने पर डाॅ. अर्चना शर्मा व महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी सीमा जैन और पुलिस शाम करीब 6 बजे फोकटपुरा कॉलोनी पहुंची। दो नाबालिगों की शादी 25 नवंबर को होने वाली थी। घर में नाबालिगाें काे हल्दी लगाई जा रही थी। राेजाना नाच-गाने चल रहे थे।

नाबालिगाें की उम्र की जानकारी ली। एक की 14 साल तथा दूसरी की 16 साल उम्र पाई गई। स्कूल से दाेनाें की मार्कशीट निकाली। जिमसें उम्र का सही पता चला। दोनों नाबालिग हैं। इसके बाद अधिकारियाें ने परिजनाें काे शादी ना करने की समझाइश दी। नाबालिगाें काे भी कम उम्र में शादी करने के परिणाम बताए।

जवाब में एक नाबालिग ने कहा कि दोनों भाग जाएंगे या फिर जहर खाकर मर जाएंगे। दूसरी नाबालिग ने कहा कि हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे ताे क्या आप हमें भोजन दाेगे? इसके बाद भी अधिकारियाें ने उन्हें समझाइश दी। बाद में माैके पर पंचनामा बनाकर शादी ना करने की सलाह दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीनाक्षी तिवारी, पटवारी, एसआई बलराम यादव और प्रधान आरक्षक पंकज नामदेव आदि टीम माैजूद थीं।

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