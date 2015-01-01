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ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना:स्ट्रीट वेंडर योजना में 342 लाेगाें को स्वीकृत हुए 10-10 हजार के ऋण

खिरकिया3 घंटे पहले
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  • सांकेतिक रूप से 10 लाेगाें काे बांटे प्रमाण पत्र

जनपद पंचायत की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इकाई के माध्यम से ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना में 342 लाेगाें को 10-10 हजार रुपए के ऋण स्वीकृत हुए हैं। इस ऋण से ग्रामीण खुद की आजीविका के लिए रोजगार शुरू कर सकेंगे। गुरुवार को जपं सभाकक्ष में ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर होंगे आत्मनिर्भर कार्यक्रम रखा। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण हुआ।

सांकेतिक रूप से 10 लाेगाें को ऋण स्वीकृति के प्रमाण पत्र दिए। मिशन की ब्लॉक प्रबंधक रंजना धानुक ने बताया ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के ताैर पर अभी तक 2599 लाेगाें के पंजीयन कर सत्यापन किया है। इसके बाद इन लाेगाें को ऋण उपलब्ध कराने बैंकों को प्रतिवेदन भेजे। अभी तक विभिन्न बैंकों से 342 लाेगाें के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से 87 को ऋण भी मिल गया है। शेष को जल्द ही बैंकों के माध्यम से ऋण मिलेगा। इस राशि से वे गांवों में अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।

कार्यक्रम में जपं अध्यक्ष जगदीश सोलंकी, सीईओ शिव सोलंकी, भाजपा मंडलाध्यक्ष गोलू राजपूत, पूर्व पार्षद संदीप भदौरिया, युमो जिला प्रवक्ता अंकित अवस्थी, मिशन के अमित दुबे और हितग्राही उपस्थित थे।

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