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काेराेना मरीज:जिला अस्पताल का स्टाेर कीपर सहित 20 मरीज मिले

हरदा3 घंटे पहले
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  • मरीजाें का अांकड़ा 1600 पार, एक्टिव केस 94

जिले में गुरुवार काे काेराेना के 20 नए मरीज आए है। इनमें जिला अस्पताल का स्टाेर कीपर शामिल है। इसी के साथ जिले में काेराेना मरीजाें का आंकड़ा 1600 पार पहुंच गया है।

.जिल में काेराेना के मरीज 1612 हाे गए हैं। 26 लाेगाें की जान जा चुकी है। 1492 मरीज ठीक हाे चुके हैं। जिले का रिकवरी रेट 92.55 प्रतिशत है। एक्टिव केस 94 है। सीएमएचओ डाॅ. केके नागवंशी ने बताया कि 292 सैंपल की रिपाेर्ट आई। इसमें 20 लाेग पाॅजिटिव आए। इसमें हरदा के 12, टिमरनी के 6, बिच्छापुर व छिपानेर का 1-1 मरीज शामिल है। अब तक 29819 में से 28955 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी हैं। 864 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। 1492 मरीज़ ठीक हाे चुके हैं।

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