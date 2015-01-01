पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बाजार गुलजार रहा:पुष्य नक्षत्र में 300 बाइक, 400 माेबाइल, 250 एलईडी बिकी

हरदाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • आज भी पुष्य नक्षत्र पर अच्छी ग्राहकी की उम्मीद, दिन भर शहर के बाजारों में रही भीड़
  • धनतेरस पर दोगुने से अधिक व्यापार की संभावना

दीवाली के पहले शनिवार काे पुष्य नक्षत्र व्यापारियों की उम्मीदों का बाजार गुलजार रहा। बाजारों में दिन भर भीड़ रही। इलेक्ट्रानिक्स, ऑटाेमाेबाइल, सराफा बाजार में अच्छी ग्राहकी रही।

पुष्य नक्षत्र के पहले दिन 400 माेबाइल, 300 बाइक, 250 एलईडी व 200 वाशिंग मशीन की बिकी। इसके अलावा एसी, फ्रीज सहित अन्य इलेक्ट्रानिक सामान की डिमांड रही। सराफा बाजार में भी मारवाड़ी झूमकी, टाॅप्स खूब बिके। रविवार काे भी पुष्य नक्षत्र पर अच्छी ग्राहकी की उम्मीद है। अब व्यापारियों काे धनतेरस पर दोगुने व्यापार की उम्मीद है। व्यापारियों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद ग्राहकी अच्छी रही। पुष्य नक्षत्र में इलेक्ट्रानिक्स बाजार में भी जाेरदार काराेबार हुआ। मनोरंजन के लिए एलईडी लाेगाें की पहली पंसद रही। 43 व 50 इंच की एलईडी अधिक डिमांड में रही। इलेक्ट्रानिक्स शाेरूम संचालक आशीष रात्रे ने बताया कि एक दिन में 300 एलईडी बिकने का अनुमान है। इस मान से 60 लाख की एलईडी बिकीं। इसी तरह करीब 25 लाख रुपए की 250 वाशिंग मशीन उठीं। इसके अलावा मिक्सर मशनी सहित अन्य इलेक्ट्रानिक अाइटम भी खूब बिके।

सराफा बाजार में भी रही ग्राहकी, शादियों के चलते गहनाें की जमकर रही डिमांड

लाॅकडाउन के बाद मंदी से जूझ रहे सराफा बाजार में भी राैनक लाैट आई है। मारवाड़ी झूमकी, टाॅप्स की डिमांड रही। इसके अलावा लटकन की भी मांग रही। ज्वेलर्स अभय अग्रवाल ने बताया कि दीवाली के बाद ही दिसंबर में शादियाें के मुहूर्त हैं। इसके चलते ग्राहकी बढ़ने लगी है। दीवाली तक और बेहतर व्यापार की उम्मीद है।

नाइट विजन कैमरे वाले मोबाइलों की डिमांड

पुष्य नक्षत्र पर मोबाइल सेट की डिमांड भी खूब रही। अनुमान के मुताबिक एक दिन में 400 मोबाइल बिके। औसत एक मोबाइल की कीमत 15 हजार रुपए है। इस मान से एक दिन में 60 लाख के मोबाइल जिले में बिक गए। मोबाइल विक्रेता अजय कुशवाह ने बताया कि नाइट विजन और 64 मेगा पिक्सल सैल्फी कैमरे वाले मोबाइल अधिक बिके। इन मोबाइल में मेमाेरी की भी झंझट नहीं है।

डाउन पेमेंट कम होने का असर, ऑफर के कारण 125 सीसी की बाइक की डिमांड अधिक रही

जिले में शनिवार काे एक दिन में जिले में करीब 300 बाइकें उठीं। कम डाउन पेमेंट व आकर्षक अाॅफर के चलते 125 सीसी बाइक की डिमांड अधिक रही। काेराेना संक्रमण से बचने के लिए लाेग बाइक से आवागमन कर रहे हैं। इसी वजह से अाॅटाेमाेबाइल सेक्टर में खूब काराेबार हुआ। शाेरूम संचालक सुरेश विधाणी के मुताबिक पुष्य नक्षत्र में उम्मीद के अनुसार व्यापार हुअा है। 1.50 कराेड़ रुपए का व्यापार हुआ है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें